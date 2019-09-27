27 вересня в Одеській області очікуються значні дощі.
Погода в Україні 27 вересня у більшості областей буде хмарною, подекуди з опадами.
Невеликі дощі вдень можливі у південній частині країни, вночі в північних, Вінницькій та Черкаській областях незначні опади.
Вітер південно-східний 5-10 м/с.
Вночі стовпчики термометрів покажуть 6-11° тепла, а вдень варто очікувати 14-19° із позначкою плюс. На Закарпатті – до 21°.
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У Києві вночі пройде невеликий дощ.
Температура вночі коливатиметься у межах 8-10° тепла, вдень – до 15-17° вище нуля.
До слова, Факти ICTV писали про те, яка погода очікується восени 2019 року.
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