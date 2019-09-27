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Факти / Україна

Погода в Україні на 27 вересня (КАРТА)

27 вересня в Одеській області очікуються значні дощі.

Погода в Україні на 27 вересня (КАРТА)

Погода в Україні 27 вересня у більшості областей буде хмарною, подекуди з опадами.

Невеликі дощі вдень можливі у південній частині країни, вночі в північних, Вінницькій та Черкаській областях незначні опади.

Вітер південно-східний 5-10 м/с.

Вночі стовпчики термометрів покажуть 6-11° тепла, а вдень варто очікувати 14-19° із позначкою плюс. На Закарпатті – до 21°.

Читайте: На зміну бабиному літу прийдуть дощі: прогноз погоди на тиждень (КАРТА)

У Києві вночі пройде невеликий дощ.

Температура вночі коливатиметься у межах 8-10° тепла, вдень – до 15-17° вище нуля.

Погода в Україні

До слова, Факти ICTV писали про те, яка погода очікується восени 2019 року.

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