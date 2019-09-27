За два тижні перебування МВФ в Україні вдалося далеко просунуться в переговорах.

Міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що переговори з МВФ про нову програму фінансування України пройшли конструктивно.

За її словами, за час перебування місії Міжнародного валютного фонду в Україні вдалося просунутися далі, ніж очікувалося.

Протягом наступних тижнів вестимуть переговори, щоб досягти домовленостей для початку нової програми.

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Маркарова додала, що в плані дій уряду є конкретні шляхи здійснення завдань з підтримки макроекономічної стабільності та створення умов для прискорення економічного зростання.

Вони допоможуть швидше домовитися про нову програму МВФ для України.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що Міжнародний валютний фонд підтримує ініціативи української влади.