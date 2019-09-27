PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Просунулися далі, ніж очікували – Маркарова про переговори з МВФ

За два тижні перебування МВФ в Україні вдалося далеко просунуться в переговорах.

мвф

Міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що переговори з МВФ про нову програму фінансування України пройшли конструктивно.

За її словами, за час перебування місії Міжнародного валютного фонду в Україні вдалося просунутися далі, ніж очікувалося.

Протягом наступних тижнів вестимуть переговори, щоб досягти домовленостей для початку нової програми.

Читайте: Заспокою паніку, переговори з МВФ тривають – Гончарук

Маркарова додала, що в плані дій уряду є конкретні шляхи здійснення завдань з підтримки макроекономічної стабільності та створення умов для прискорення економічного зростання.

Вони допоможуть швидше домовитися про нову програму МВФ для України.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що Міжнародний валютний фонд підтримує ініціативи української влади.

Джерело: Мінфін

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Олексій Гончарук
Заспокою паніку, переговори з МВФ тривають – Гончарук
МВФ
МВФ завершив дискусію щодо нової програми для України – висновки місії
Пристайко і Сіярто
Пристайко і Сіярто домовилися про пошук рішення українсько-угорських проблем
Дональд Трамп
Трамп намагався приховати тиск на Україну – Пелосі
Зустріч Зеленського з бондхолдерами
МВФ підтримує ініціативи української влади – Зеленський
Зустріч з МВФ
НБУ і місія МВФ провели фінальну зустріч
МВФ
Переговори України з МВФ за новою програмою – в активній фазі
Україна запропонувала Угорщині план покращення відносин
Україна запропонувала Угорщині план покращення відносин
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка