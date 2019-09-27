PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Середня зарплата у серпні знизилася на 434 грн

У серпні 2019 року у порівнянні з липнем середня номінальна зарплата зменшилася на 4% – до 10 537 грн.

Середня зарплата у серпні знизилася на 434 грн

Середня зарплата штатного працівника підприємств, установ та організацій у серпні 2019 року становила 10 537 грн, що у 2,5 раза вище рівня мінімальної зарплати (4 173 грн).

Чиайте: Зарплати топ-менеджерів в Україні та Європі: експерти порівняли доходи

Водночас у порівнянні з липнем розмір середньої номінальної заробітної плати зменшився на 4%, або на 434 грн, а за рік збільшився на 17,4%.

До речі, мінімальна заробітна плата у 2020 році за проектом держбюджету зросте на 550 грн і становитиме 4 723 грн.

Джерело: Держстат

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

3 місяці без їжі: стільки працювати українцю на новий iPhone
3 місяці без їжі: стільки працювати українцю на новий iPhone
Шукаю роботу: як працевлаштуватися на віддалену роботу за кордоном
Шукаю роботу: як працевлаштуватися на віддалену роботу за кордоном
зарплата
Скільки зароблятимуть кияни у 2022 році – у КМДА назвали цифру
Зарплату чиновників планують підняти на 30%
Зарплату чиновників планують підняти на 30%
Зарплати у Києві: кому платять найбільше
Зарплати у Києві: кому платять найбільше
Андрій Богдан
Більше, ніж Зеленський: скільки заробляє Богдан і керівництво Офісу президента
Вчителям Києва підвищать зарплату з 1 вересня
Вчителям Києва підвищать зарплату з 1 вересня
Середня зарплата у 2020 році буде $540 – Гройсман
Середня зарплата у 2020 році буде $540 – Гройсман
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка