У серпні 2019 року у порівнянні з липнем середня номінальна зарплата зменшилася на 4% – до 10 537 грн.
Середня зарплата штатного працівника підприємств, установ та організацій у серпні 2019 року становила 10 537 грн, що у 2,5 раза вище рівня мінімальної зарплати (4 173 грн).
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Водночас у порівнянні з липнем розмір середньої номінальної заробітної плати зменшився на 4%, або на 434 грн, а за рік збільшився на 17,4%.
До речі, мінімальна заробітна плата у 2020 році за проектом держбюджету зросте на 550 грн і становитиме 4 723 грн.
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