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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Ситуація на ринку держоблігацій безпечна – НБУ і Мінфін

НБУ і Мінфін вважають, що наразі частка нерезидентів на ринку облігацій внутрішньої держпозики не є небезпечною.

Гривня

Наразі частка нерезидентів на ринку облігацій внутрішньої держпозики в Україні знаходиться на рівні 12%.

Урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца вважає, що такий рівень є безпечним для держави, адже на сусідніх ринках зазначена частка знаходиться на рівні 30-40%.

– У нас більше 70% боргу – в іноземній валюті. Тому прихід нерезидентів у гривні – це позитив, – додав Заступник голови НБУ Олег Чурій.

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Він додав, що через прихід нерезидентів зростає волатильність ринку, проте з’явилася можливість використовувати безпечніші інструменти для фінансування бюджету.

До слова, президент Володимир Зеленський підписав указ про невідкладні заходи для забезпечення економічного зростання.

Джерело: УНІАН

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