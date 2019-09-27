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Факти / Україна / Політика

Україна має двопартійну підтримку боротьби з корупцією – Роман Іванісов

Депутат від Слуги народу зустрівся з конгресменом-республіканцем Браяном Фітцпатріком, з яким вони обговорили роботу антикорупційних органів в Україні.

Україна має двопартійну підтримку боротьби з корупцією – Роман Іванісов

Народний депутат від партії Слуга народу Роман Іванісов зустрівся з конгресменом-республіканцем Браяном Фітцпатріком, який очолює групу підтримки України в Палаті представників Конгресу США.

– Україна та нова влада отримають максимум підтримки з боку Палати представників Конгресу США в сфері боротьби з корупцією, – заявив Браян Фітцпатрік.

За його словами, Україна вже багато зробила для формування органів, які ведуть боротьбу з корупційними злочинами. Останньою ланкою яких став запуск Вищого антикорупційного суду. Тепер Україна повинна забезпечити їм незалежний статус.

Браян Фітцпатрік – пенсильванський республіканець. До того, як стати конгресменом, він працював агентом у ФБР з розслідування корупційних злочинів. Фітцпатрік є одним з тих, хто створював НАБУ і проводив тренінги для працівників.

– Україні потрібна ефективна робота антикорупційних органів, оскільки вони є лакмусом для американського уряду та бізнесу в питаннях інвестування в українську економіку. Крім цього, ми обговорили і нові законопроекти, що стосуються перезавантаження антикорупційних органів в Україні, – сказав Роман Іванісов.

На зустрічі Браян Фітцпатрік також зазначив, що слухання в Конгресі навколо тиску Трампа на Україну можуть обернутися санкціями і для українських політиків. Зокрема, конгресмен звернув увагу на те, що будь-яке втручання у вибори президента США у вигляді підтримки однієї зі сторін спричинить  відповідальність і переслідування осіб з боку американського правосуддя.

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Конгресмен згадав ухвалений 4 червня 2019 року закон США про стримування іноземного втручання у вибори (DETER), який отримав одностайну підтримку всіх політичних сил Сенату США. Документ передбачає санкції для тих, хто був викритий у втручанні в вибори в США.

Йдеться як про порушення законів про голосування і фінансування виборчої кампанії, так і про втручання під керівництвом іноземної держави. Будь-які дії з боку іноземних держав напередодні виборів матимуть наслідки. Для України – це сигнал про те, що США не потерпить втручання іноземних держав у свої вибори.

Нагадаємо, розвідка США оприлюднила текст скарги на Трампа через розмову з Зеленським.

Фото: Роман Іванісов

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