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Факти / Україна / Політика

В Україні введуть цифрові водійські права і студентські квитки

Пілотний проект електронної версії водійських прав запустять найближчим часом.

В Україні введуть цифрові водійські права і студентські квитки

Міністерство цифрової трансформації має намір перевести водійські та студентські посвідчення в електронний вигляд.

– Зараз ми працюємо над запуском цифрових водійських прав і студентських квитків.

Скоро запустимо експеримент, коли люди зможуть замість пластикових прав возити з собою цифрові права, і ніхто не буде за це штрафувати, – зазначив віце-прем’єр-міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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У смартфони можна буде встановити додаток з водійськими правами і QR-кодом. Це набагато зручніше, бо правоохоронці можуть відсканувати QR-код і перевірити посвідчення у своїй базі даних.

У селах, поліцейські сідають у патрульний автомобіль і дзвонять на базу, щоб перевірити посвідчення.

Нагадаємо, міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет запропонував провести електронний перепис населення, об’єднавши всі державні реєстри з даними про українців в один.

Джерело: Українська правда

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