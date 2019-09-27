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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Заспокою паніку, переговори з МВФ тривають – Гончарук

Олексій Гончарук повідомив про активну фазу переговорів з МВФ щодо нової програми для України.

Олексій Гончарук

Місія МВФ після двотижневої роботи в Києві дала позитивну оцінку досягнутим Україною показникам, заявив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

– Заспокою одразу паніку, яка вчора розлетілась в українських ЗМІ — переговори з міжнародними партнерами в активній фазі. Ми розпочали обговорення нової 3-річної програми підтримки в рамках механізму розширеного фінансування.

За словами прем’єра, Фонд відзначив відновлення макроекономічної стабільності у країні після 2014-2015 років, зменшення внутрішніх та зовнішніх дисбалансів, зменшення дефіциту  поточного рахунку до 3-3,5% ВВП та відновлення обсягів міжнародних резервів, які нині становлять понад $20 млрд.

У МВФ назвали головним досягненням усунення квазіфіскального дефіциту енергетичного сектору. Також у місії відзначили заходи для реструктуризації банківської системи.

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Гончарук повідомив, що Київ протягом наступних декількох тижнів продовжить переговори з МВФ, аби отримати так званий staff agreement (рекомендації ради директорів).

– Будемо покращувати бізнес-середовище та проводити ключові реформи, заплановані нашим урядом —  велику приватизацію держпідприємств, реформу агросектору, боротьбу з корупцією. Важливим залишається також успішне проведення судової рефоми. Працюємо!, – заявив Гончарук.

Як повідомлялося, місія МВФ завершила дискусію з Києвом щодо нової трирічної угоди про розширене фінансування для України і приступила до обговорення.

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