Один боєць ЗСУ загинув від початку п’ятниці у результаті 30 обстрілів на Донбасі. Бойовики застосовують заборонену мінськими угодами зброю.

За п’ятницю і ніч суботи бойовики 30 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України на Донбасі.

У результаті обстрілу загинув український військовослужбовець, повідомляє прес-центр штабу Операції об’єднаних сил.

Ворог атакував поблизу Водяного, Богданівки, Павлополя, Харчовика, Мар’їнки, Авдіївки, Лебединського та Новотроїцького.

Також бойовики здійснили обстріли поблизу Новолуганського, Луганського, Південного, Майського, Новозванівки і Новотошківського.

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– Від початку нинішньої доби збройні формування Російської Федерації та її найманці шість разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених мінських угодами мінометів калібру 82-мм, а також із гранатометів різних систем і стрілецької зброї, – зазначили у штабі ООС.

Нагадаємо, в Україні запустили онлайн-карту, на якій можна побачити заміновані райони Донбасу.