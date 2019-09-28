28 вересня дощі очікуються на півночі та заході України.
Погода в Україні 28 вересня у більшості областей буде хмарною, у північних та західних областях синоптики прогнозують дощі.
На півдні вдень до +22, на заході – від +17 до +21.
У центральних регіонах +20, на сході +18.
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Найхолодніше буде на півночі – від +14 до +17.
У Києві сьогодні дощ, температура повітря 14-16 вище нуля.
До слова, Факти ICTV писали про те, яка погода очікується восени 2019 року.
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