PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Погода в Україні на 28 вересня (КАРТА)

28 вересня дощі очікуються на півночі та заході України.

Погода в Україні на 28 вересня (КАРТА)

Погода в Україні 28 вересня у більшості областей буде хмарною, у північних та західних областях синоптики прогнозують дощі.

На півдні вдень до +22, на заході – від +17 до +21.

У центральних регіонах +20, на сході +18.

Читайте: На зміну бабиному літу прийдуть дощі: прогноз погоди на тиждень (КАРТА)

Найхолодніше буде на півночі – від +14 до +17.

У Києві сьогодні дощ, температура повітря 14-16 вище нуля.

Погода на 28 вересня 2019

До слова, Факти ICTV писали про те, яка погода очікується восени 2019 року.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка