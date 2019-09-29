Бойовики 23 рази обстріляли позиції українських військових у зоні проведення ООС.
Бойовики за минулу добу обстрілювали позиції Об’єднаних сил із забороненої зброї – мінометів калібру 120 мм та 82 мм та гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід противник здійснив 11 обстрілів позицій Об’єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ противник здійснив 12 обстрілів позицій Об’єднаних сил.
До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що під Горлівкою бойовики посилюють обстріли.
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