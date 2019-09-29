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Факти / Україна / Суспільство

На адмінмежі з Кримом запустять легальні пасажирські перевезення

На адмінмежі з анексованим Росією Кримом запустять легальні пасажирські перевезення.

На адмінмежі з Кримом запустять легальні пасажирські перевезення

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій повідомив, що пасажирські перевезення будуть запущені після облаштування пропускних пунктів Чонгар і Каланчак.

– КПВВ, звичайно, ми будуємо. Зараз там через певні проблеми передали це будівництво і замовником стала Укрзалізниця. Вони зараз займаються цим проектом.

Я думаю, що вчасно, як було поставлене президентом завдання, це все побудується — КПВВ Чонгар і Каланчак. Сервісна частина там також буде побудована. І будуть там відповідні станції, — заявив міністр.

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Він додав, що конкурси на перевізників буде проводити місцева влада.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, що Росія перебазувала винищувачі Північного флоту в окупований Крим.

Джерело: Радіо Свобода

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