На адмінмежі з анексованим Росією Кримом запустять легальні пасажирські перевезення.
Міністр інфраструктури України Владислав Криклій повідомив, що пасажирські перевезення будуть запущені після облаштування пропускних пунктів Чонгар і Каланчак.
– КПВВ, звичайно, ми будуємо. Зараз там через певні проблеми передали це будівництво і замовником стала Укрзалізниця. Вони зараз займаються цим проектом.
Я думаю, що вчасно, як було поставлене президентом завдання, це все побудується — КПВВ Чонгар і Каланчак. Сервісна частина там також буде побудована. І будуть там відповідні станції, — заявив міністр.
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Він додав, що конкурси на перевізників буде проводити місцева влада.
Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, що Росія перебазувала винищувачі Північного флоту в окупований Крим.