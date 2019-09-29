Міністр інфраструктури України Владислав Криклій повідомив, що пасажирські перевезення будуть запущені після облаштування пропускних пунктів Чонгар і Каланчак.

– КПВВ, звичайно, ми будуємо. Зараз там через певні проблеми передали це будівництво і замовником стала Укрзалізниця. Вони зараз займаються цим проектом.

Я думаю, що вчасно, як було поставлене президентом завдання, це все побудується — КПВВ Чонгар і Каланчак. Сервісна частина там також буде побудована. І будуть там відповідні станції, — заявив міністр.