PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

На відновлення інфраструктури Донбасу не вистачить двох річних бюджетів України – міністр

Двох річних бюджетів України не буде достатньо для відновлення інфраструктури прифронтових районів Донбасу.

Владислав Криклій

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що міжнародні партнери готові виділити понад мільярд доларів або євро для інфраструктурних проектів на сході України.

– Це точно не може підняти один річний бюджет або навіть два річних бюджети. Потрібно говорити про більш широкі горизонти.

Тому що, наприклад, запорізький міст – це приблизно 14-15 млрд грн. А весь дорожній фонд – 74 млрд грн, – сказав міністр.

У жовтні в Маріуполі пройде економічний форум, де обговорять питання відновлення інфраструктури Луганської та Донецької областей.

Читайте: На відновлення Донбасу знадобиться більше €10 млрд – Зеленський

Наразі Україна веде переговори з міжнародними партнерами – Словаччиною, Румунією, Польщею, ЄБРР щодо залучення для фінансування інфраструктурних проектів на сході країни. Вони готові виділити фінансову допомогу.

Нагадаємо, Володимир Зеленський запропонував Польщі долучитися до проектів з відновлення інфраструктури Донбасу.

Джерело: Радіо Свобода

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Бойовики 23 рази обстріляли українські позиції
Бойовики 23 рази обстріляли українські позиції
Лукашенко
Чому на прес-конференції Лукашенко запропонував ввести своїх миротворців на Донбас
Білоруські миротворці на Донбасі: реакція Кремля
Білоруські миротворці на Донбасі: реакція Кремля
Доба на Донбасі: 32 обстріли і троє поранених
Доба на Донбасі: 32 обстріли і троє поранених
У Донецьку горить і вибухає склад боєприпасів
У Донецьку горить і вибухає склад боєприпасів
Бойовики 23 рази обстріляли позиції ЗСУ – один військовий загинув
Бойовики 23 рази обстріляли позиції ЗСУ – один військовий загинув
Після закінчення війни на Донбасі Росія заплатить компенсації – Данилюк
Після закінчення війни на Донбасі Росія заплатить компенсації – Данилюк
Олександр Данилюк
План РФ з федералізацією Донбасу не пройде – Данилюк
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка