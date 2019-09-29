Двох річних бюджетів України не буде достатньо для відновлення інфраструктури прифронтових районів Донбасу.

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що міжнародні партнери готові виділити понад мільярд доларів або євро для інфраструктурних проектів на сході України.

– Це точно не може підняти один річний бюджет або навіть два річних бюджети. Потрібно говорити про більш широкі горизонти.

Тому що, наприклад, запорізький міст – це приблизно 14-15 млрд грн. А весь дорожній фонд – 74 млрд грн, – сказав міністр.