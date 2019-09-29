Двох річних бюджетів України не буде достатньо для відновлення інфраструктури прифронтових районів Донбасу.
Міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що міжнародні партнери готові виділити понад мільярд доларів або євро для інфраструктурних проектів на сході України.
– Це точно не може підняти один річний бюджет або навіть два річних бюджети. Потрібно говорити про більш широкі горизонти.
Тому що, наприклад, запорізький міст – це приблизно 14-15 млрд грн. А весь дорожній фонд – 74 млрд грн, – сказав міністр.
У жовтні в Маріуполі пройде економічний форум, де обговорять питання відновлення інфраструктури Луганської та Донецької областей.
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Наразі Україна веде переговори з міжнародними партнерами – Словаччиною, Румунією, Польщею, ЄБРР щодо залучення для фінансування інфраструктурних проектів на сході країни. Вони готові виділити фінансову допомогу.
Нагадаємо, Володимир Зеленський запропонував Польщі долучитися до проектів з відновлення інфраструктури Донбасу.