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Факти / Україна / Суспільство

Пам’ять Бабиного Яру – це попередження для всього людства – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українського народу у зв’язку з 78-ми роковинами трагедії Бабиного Яру.

Пам’ять Бабиного Яру – це попередження для всього людства – Зеленський

Володимир Зеленський зазначив, що пам’ять Бабиного Яру, Голокосту – це попередження для всього людства про те, що ідеологія нетерпимості та насильства може повернути нас у страшне минуле, коли найдорожче – людське життя – ставало лише розмінною монетою у руках диктаторів.

– Ми з глибоким сумом згадуємо одну з найтрагічніших сторінок нашого минулого — 78 років тому у київському урочищі Бабин Яр нацисти почали масові розстріли мирних громадян.

Неймовірна і страшна за своєю сутністю політика, породжена апологетами расової чистоти Третього рейху, вилилася у планове винищення представників єврейської національності на окупованих нацистами землях, — зазначив Зеленський.

Читайте: День пам’яті жертв Бабиного Яру: що потрібно знати про трагедію

Президент переконаний, що український народ завжди буде єдиним у прагненні ніколи не допускати будь-яких проявів ворожнечі на расовому чи національному ґрунті.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що завершення війни і повернення окупованих територій є його першочерговими завданнями, але не ціною життів українців.

Джерело: Офіс Президента

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