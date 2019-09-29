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Факти / Україна

Погода в Україні на 29 вересня (КАРТА)

29 вересня дощі очікуються у більшості областей України.

Погода в Україні на 29 вересня (КАРТА)

Синоптики прогнозують в Україні на 29 вересня майже скрізь дощі, лише у східних областях вночі без опадів.

Вітер переважно західний – до 5-10 м/с.

Температура повітря вночі 8-13°, вдень 14-19°.

ЧитайтеМісячний календар на вересень 2019: сприятливі дні та заборони

На півдні, на Закарпатті та Прикарпатті – до 20-24° тепла.

У Києві сьогодні дощ, вдень до 19° вище нуля.

Погода на 29 вересня

До слова, Факти ICTV писали про те, яка погода очікується восени 2019 року.

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