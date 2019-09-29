29 вересня дощі очікуються у більшості областей України.
Синоптики прогнозують в Україні на 29 вересня майже скрізь дощі, лише у східних областях вночі без опадів.
Вітер переважно західний – до 5-10 м/с.
Температура повітря вночі 8-13°, вдень 14-19°.
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На півдні, на Закарпатті та Прикарпатті – до 20-24° тепла.
У Києві сьогодні дощ, вдень до 19° вище нуля.
До слова, Факти ICTV писали про те, яка погода очікується восени 2019 року.
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