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Факти / Україна / Суспільство

Помер Юрій Мєшков: що про нього відомо

Юрій Мєшков помер на 74 році життя. Біографію першого президента Криму читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Помер Юрій Мєшков: що про нього відомо

Юрій Мєшков народився у місті Синельникове, що на Дніпропетровщині. Служив у прикордонних військах.

У 1977 році закінчив юридичний факультет Московського державного університету. До 1982 року працював слідчим, а згодом і старшим слідчим прокуратури Криму, займався розкриттям особливо небезпечних злочинів.

Окрім основної діяльності Мєшков був співголовою Кримського відділення історико-просвітницького товариства Меморіал.

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Юрій Мєшков був першим і єдиним президентом Криму з лютого 1994 року по березень 1995 року. Після цього посаду скасували.

Він активно виступав за зближення республіки з Росією, аж до приєднання. У 2011 році його депортували у Росію за ініціативою СБУ.

Нагадаємо, Юрій Мєшков помер у лікарні підмосковського Красногорська.

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