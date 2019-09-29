Президент України Володимир Зеленський привітав українських юдеїв з єврейським Новим роком Рош ха-Шана.

Президент Володимир Зеленський подякував єврейській громаді України за активну участь у громадському житті країни і привітав юдеїв зі святом Рош ха-Шана.

– Вірю, що ми об’єднані спільною метою – жити у вільній, мирній, демократичній і високорозвиненій Україні, – зазначив президент.

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Зеленський додав, що історичні події зробили українців сильнішими і милосерднішими.

– На долю українців та євреїв випало багато випробувань. Але трагічні події історії зробили всіх нас сильнішими і милосерднішими. Бо вдалося зберегти не лише свою національну ідентичність та самобутню культуру, а й здобути державну незалежність, – підкреслив Зеленський.

Також він побажав міцного здоров’я та злагоди в родинах.

– Щасливого і солодкого Нового року, – підсумував президент України.

Раніше Факти ICTV писали, чому євреї святкують Новий рік Рош ха-Шана восени.