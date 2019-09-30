Міжнародна спільнота може значно знизити підтримку України через заяви президента Володимира Зеленського, які він робив під час розмови з президентом США Дональдом Трампом.

Під час розмови президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом були зроблені заяви, які можуть негативно вплинути на підтримку нашої країни міжнародною спільнотою, вважають у Forbes.

У виданні пишуть, що телефонна розмова пролила світло на недосвідченість президента України, через що країна може перетворитися на політичний футбольний м’яч.

США може використати її під час передвиборчої кампанії, через що Україна почне більше асоціюватися з проблемами, аніж з можливостями, і Конгрес може зменшити підтримку Києва.

Читайте: Повний переклад стенограми розмови Зеленського з Трампом

Тим не менше, після публікації розмови Зеленський продемонстрував холоднокровність і заявив, що Україна не хоче стати частиною демократичних виборів у Сполучених Штатах.

Велика проблема полягає й у тому, що президент України погодився із тим, що Німеччина і Франція недостатньо допомагають.

– Розмова не посилить доброзичливість ЄС до Зеленського в той час, коли йому потрібні друзі, – вважає аналітик Центру європейської політики Пол Айван.

Публікація відповідної розмови може негативно вплинути на подальші відносини з Німеччиною і Францією, проте ми навряд чи побачимо емоційну реакцію цих країн.

До слова, Міністерство юстиції США не побачило порушень під час телефонної розмови президента України Володимира Зеленського і американського президента Дональда Трампа.

Джерело: Forbes