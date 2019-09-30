З 30 вересня до 5 жовтня помічник держсекретаря США з Бюро з врегулювання конфліктів і стабілізації Деніз Наталі відвідає Варшаву, Краків і Київ.

Помічник держсекретаря США з Бюро з врегулювання конфліктів і стабілізації Деніз Наталі відвідає Україну. Вона приїде до Києва у період з 30 вересня до 5 жовтня.

Тут вона зустрінеться з міністром у справах ветеранів і тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, з представниками СММ ОБСЄ в Україні та неурядовими організаціями та організаціями громадянського суспільства. На зустрічах мають намір обговорити конфлікт на Донбасі та підтримку реінтеграції ветеранів.

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Крім столиці України Наталі має намір у цей період відвідати Варшаву і Краків.

До речі, президент Володимир Зеленський зустрівся у Нью-Йорку з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.