PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

До Києва їде помічник держсекретаря США

З 30 вересня до 5 жовтня помічник держсекретаря США з Бюро з врегулювання конфліктів і стабілізації Деніз Наталі відвідає Варшаву, Краків і Київ.

київ

Помічник держсекретаря США з Бюро з врегулювання конфліктів і стабілізації Деніз Наталі відвідає Україну. Вона приїде до Києва у період з 30 вересня до 5 жовтня.

Тут вона зустрінеться з міністром у справах ветеранів і тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, з представниками СММ ОБСЄ в Україні та неурядовими організаціями та організаціями громадянського суспільства. На зустрічах мають намір обговорити конфлікт на Донбасі та підтримку реінтеграції ветеранів.

Читайте: На відновлення інфраструктури Донбасу не вистачить двох річних бюджетів України – міністр

Крім столиці України Наталі має намір у цей період відвідати Варшаву і Краків.

До речі, президент Володимир Зеленський зустрівся у Нью-Йорку з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Розведення військ на Донбасі. Що буде з прифронтовою Авдіївкою
Розведення військ на Донбасі. Що буде з прифронтовою Авдіївкою
На Донбасі загинула 21-річна дівчина-боєць Айдару
На Донбасі загинула 21-річна дівчина-боєць Айдару
лобода в киеве
День народження і весілля: Лобода приїхала до Києва
опалення
У Києві включили батареї у лікарнях і школах
У Києві на Хрещатику чоловік погрожував зістрибнути з даху
У Києві на Хрещатику чоловік погрожував зістрибнути з даху
28 медіахудожників із 16 країн світу: на Хрещатику триває Kyiv Lights Festival
28 медіахудожників із 16 країн світу: на Хрещатику триває Kyiv Lights Festival
Здати каштани і заробити. Де приймають і скільки просять за кілограм
Здати каштани і заробити. Де приймають і скільки просять за кілограм
ДТП на парковці в Києві: троє постраждалих і чотири розбитих авто
ДТП на парковці в Києві: троє постраждалих і чотири розбитих авто
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка