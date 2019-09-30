Старі кадри йдуть, влада кардинально оновлюється. Нові обличчя в уряді зайняли кабінети свої попередників. Та не всім подобається величезні та помпезні приміщення і встановлений офіціоз.

Довгий коридор із потертими килимами, двері ще з радянської епохи. Тут працює міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов.

Він зізнається, що свій кабінет не любить, бо занадто великий і не зручний. З прем’єр-міністром очільник економіки на постійному зв’язку зі звичайного мобільного.

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Робочий день міністра починається з 9 ранку і часто завершується далеко вночі. На роботу Милованов їздить на таксі. У міністра немає ніякої нерухомості ні в Україні, ні в США.

Я насправді знімаю собі квартиру. Здається щось за 10 тис. грн, чи за 12, – каже Милованов.

Міністр каже, що попереду масштабна приватизація держоб’єктів. На конкурси виставлять понад 800 підприємств, в тому числі й скандальний Одеський припортовий.

Сам фонд держмайна очистять від груп впливу. Та навряд чи цей процес буде простим, тому міністр всерйоз замислюється про власну безпеку.

Із колосальним навантаженням і перевтомою Милованов бореться енергетичними напоями.

В Кабінеті віце-прем’єра з європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитра Кулеби вже місяць ніяких змін.

Облаштувати власний кабінет досі руки не доходять, – каже Кулеба.

Та що найбільше Кулебу вражає на новій посаді, так це неповороткість державного апарату. Здається йдемо в Європу, а стільки ще радянського.

На його столі немає стосів паперів, майже все в комп’ютері. Телефони спецзв’язку більше для інтер’єру, віце-прем’єр ними користується рідко.

У Кабміні ламають застарілі правила, – розповідає Дмитро.

На роботу тепер багато хто ходить без звичної краватки, а міністр особисто з підлеглими ніколи тепер не спілкується, сидячи у робочому кріслі.

Серед бонусів у кабінеті Кулеби величезний балкон, такому виду позаздрить навіть прем’єр-міністр.

На міністерства чекають найближчим часом не тільки кадрові пертурбації, а й масштабний переїзд. Прем’єр Гончарук анонсував плани об’єднати усі міністерства в одному місці.

Серед головних претендентів на переїзд Міністерство інфраструктури, наразі це відомство займає всі поверхи цілого хмарочосу. З середини там деякі кабінети швидше нагадують кімнати розкішного палацу, аніж робочий простір.

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