З 30 вересня, за індивідуальними заявками розпочалося підключення теплопостачання до лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери.

30 вересня увімкнули теплопостачання у закладах соціальної сфери у столиці.

Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури Дмитро Науменко зазначив, що подача теплової енергії до житлових будинків у Києві почнеться в установленому порядку з урахуванням температури повітря, яка має опуститися до позначки +8°C і нижче.

Якщо така температура зберігатиметься щонайменше протягом трьох днів, то опалення увімкнуть.

Читайте: Зміни з жовтня 2019: осінній призов, опалювальний сезон і нові гроші

Нагадаємо, з 1 жовтня монети 1, 2 та 5 копійок перестануть бути платіжним засобом в Україні. Національний банк почне вилучати ці монети з готівкового обігу.