Кабмін розраховує на підписання нової угоди з МВФ у грудні 2019 року.

Переговори з Міжнародним валютним фондом щодо нової трирічної угоди про розширене фінансування для України триватимуть кілька місяців і закінчаться підписанням документа.

Про це заявив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук в своєму відеоблозі Чашка прем’єра у неділю ввечері.

За прогнозом очільника Кабінету міністрів, Київ зможе підписати угоду з МВФ у грудні.

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Гончарук підкреслив, що минулого тижня був лише початок переговорів.

Як повідомлялося, місія МВФ завершила дискусію з Києвом щодо нової угоди і приступила до обговорення.