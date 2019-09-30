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Факти / Україна

Україна планує підписати безвіз з 14 країнами (СПИСОК)

Кабмін протягом п’яти років планує розширити перелік безвізових країн для українців.

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До переліку країн, куди можна їздити без візи, в уряді планують додати ще 14 держав.

До них належать Гватемала, Гренада, Коста-Ріка, Маврикій, Маршалові острови, Монголія, Науру, Палау, Перу, Сальвадор, Самоа, Сент-Вінсент і Гренадини, Соломонові острови та Ямайка.

Крім того, вже у 2020 році можуть домовитися про збільшення термінів безвізового перебування в Аргентині, а також спрощення існуючого режиму поїздок до Мексики.

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Про спрощення візового режиму також планують домовитися з Великою Британією, Республікою Корея, Канадою, Японією, Австралією.

З цими країнами вже завершені відповідні переговори.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що Україна підписала безвіз з країною Латинської Америки.

Джерело: Програма Кабміну

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