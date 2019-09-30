Передати показники лічильника та оплатити послуги водопостачання у столиці тепер можна за допомогою смартфона. Київводоканал запустив мобільний додаток, який працює у тестовому режимі.

Новий мобільний додаток від Київводоканалу дозволяє:

через мобільний сплачувати рахунки за водопостачання та водовідведення у будь-який час доби;

переглядати та оплачувати рахунки за кількома адресами;

передавати показники лічильників;

замовляти опломбування та повірку лічильників;

оперативно отримувати контактну інформацію щодо центрів обслуговування споживачів.

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Як користуватися мобільним додатком Київводоканалу:

Завантажте додаток Зареєструйтеся, вказавши ПІБ, електронну адресу, номер мобільного та пароль. Підтвердіть свій телефон (після реєстрації прийде СМС з кодом, який необхідно ввести в додатку). Введіть особовий рахунок з квитанції Київводоканалу або ГІОЦ.

У разі зауважень до роботи додатку, залишити їх можна у розділі Підтримка.

Нагадаємо, нещодавно НКРЕКП встановила новий тариф на воду для Київводоканалу – 21,593 грн за 1 кубометр.

Джерело: Київводоканал