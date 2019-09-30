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Факти / Україна / Суспільство

Як передати показники лічильника з мобільного: Київводоканал запустив додаток

Передати показники лічильника та оплатити послуги водопостачання у столиці тепер можна за допомогою смартфона. Київводоканал запустив мобільний додаток, який працює у тестовому режимі.

Смартфон

Новий мобільний додаток від Київводоканалу дозволяє:

  • через мобільний сплачувати рахунки за водопостачання та водовідведення у будь-який час доби;
  • переглядати та оплачувати рахунки за кількома адресами;
  • передавати показники лічильників;
  • замовляти опломбування та повірку лічильників;
  • оперативно отримувати контактну інформацію щодо центрів обслуговування споживачів.

Читайте: Зниження тарифів, зростання економіки і ринок землі – що пообіцяв Гончарук

Як користуватися мобільним додатком Київводоканалу:

  1. Завантажте додаток з App Store чи Google Play‎;
  2. Зареєструйтеся, вказавши ПІБ, електронну адресу, номер мобільного та пароль.
  3. Підтвердіть свій телефон (після реєстрації прийде СМС з кодом, який необхідно ввести в додатку).
  4. Введіть особовий рахунок з квитанції Київводоканалу або ГІОЦ.

У разі зауважень до роботи додатку, залишити їх можна у розділі Підтримка.

Київводоканал запустив мобільний додаток

Нагадаємо, нещодавно НКРЕКП встановила новий тариф на воду для Київводоканалу – 21,593 грн за 1 кубометр.

Джерело: Київводоканал

Фото: Dreamstime

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