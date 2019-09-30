Передати показники лічильника та оплатити послуги водопостачання у столиці тепер можна за допомогою смартфона. Київводоканал запустив мобільний додаток, який працює у тестовому режимі.
Новий мобільний додаток від Київводоканалу дозволяє:
- через мобільний сплачувати рахунки за водопостачання та водовідведення у будь-який час доби;
- переглядати та оплачувати рахунки за кількома адресами;
- передавати показники лічильників;
- замовляти опломбування та повірку лічильників;
- оперативно отримувати контактну інформацію щодо центрів обслуговування споживачів.
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Як користуватися мобільним додатком Київводоканалу:
- Завантажте додаток з App Store чи Google Play;
- Зареєструйтеся, вказавши ПІБ, електронну адресу, номер мобільного та пароль.
- Підтвердіть свій телефон (після реєстрації прийде СМС з кодом, який необхідно ввести в додатку).
- Введіть особовий рахунок з квитанції Київводоканалу або ГІОЦ.
У разі зауважень до роботи додатку, залишити їх можна у розділі Підтримка.
Нагадаємо, нещодавно НКРЕКП встановила новий тариф на воду для Київводоканалу – 21,593 грн за 1 кубометр.
Джерело: Київводоканал