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Факти / Україна / Політика

Якщо не знизити ціну газу для Луганської ТЕС, то з 1 жовтня почнуться вимкнення – Сурай

Директор департаменту житлово-комунального господарства Луганської обладміністрації Віталій Сурай повідомив про можливе вимкнення електроенергії в області, якщо для Луганської ТЕС не знизять ціну на газ.

Якщо не знизити ціну газу для Луганської ТЕС, то з 1 жовтня почнуться вимкнення – Сурай

Щоб уникнути припинення роботи Луганської ТЕС і врятувати область від віялових вимкнень електроенергії, потрібно терміново вжити заходів – знизити вартість газу для станції. Таку думку озвучив директор департаменту ЖКГ Луганської обладміністрації Віталій Сурай.

– Зниження вартості газу для цієї ТЕС – один з варіантів вирішення питання, ми вже вийшли повторно з пропозицією до уряду про зниження ціни на газ для Луганської ТЕС. Якщо таке рішення буде ухвалено, то це дозволить області уникнути віялових вимкнень, – зазначив Віталій Сурай.

Собівартість виробництва електроенергії на газу не покривається поточними цінами на електроенергію. За словами Віталія Сурая, на минулому тижні Луганськгаз надіслав повідомлення про те, що з 1 жовтня припиняється постачання газу на Луганську ТЕС.

– Для станції – це зупинка, буде дефіцит близько 70% потужності в області, будуть вимкнення споживачів від електроенергії, – повідомив Віталій Сурай.

На його думку, уряд може вжити заходів для вирішення складної ситуації.

– Минулого четверга ми зверталися до прем’єр-міністра, сьогодні ми оперативно інформуємо уряд про ситуацію, яка з завтрашнього дня у нас може трапитися, збираємо в 16.00 комісію з техногенної та екологічної безпеки, розглянемо це питання.

Потрібно знайти компенсаційний механізм щодо ціни газу для ТЕС, від цього залежить енергопостачання регіону, – зазначив Віталій Сурай.

На його думку, також в уряді повинні розглянути можливість повернути постачання вугілля на Луганську ТЕС, які були заблоковані РФ в червні 2019 року.

– І потрібно вирішити питання постачання вугілля на станцію, адже з червня воно заблоковано. Потрібна тристороння контактна група при Міністерстві закордонних справ, відновлення переговорів з РФ про постачання вугілля на Луганську ТЕС, – вважає Віталій Сурай.

Читайте: Україні вистачить запасів газу, якщо РФ зупинить транзит – Коболєв

Губернатор Луганської області Віталій Комарницький вважає, що для того, щоб не залишити Луганську область без електроенергії, Кабміну потрібно ухвалити постанову про зниження ціни газу для Луганської ТЕС.

Луганська ТЕС може отримувати вугілля залізницею лише з російської території, тому що під’їздів до електростанції з контрольованої українською владою території немає. ТЕС забезпечує електроенергією північ Луганської області, близько 1 млн споживачів.

З 29 липня Луганська ТЕС перейшла на використання газу через відсутність запасів вугілля внаслідок введеного Росією обмеження на постачання вугілля в Україну.

Нагадаємо, у Нафтогазі відзначили інтерес Газпрому в проведенні конструктивних переговорів щодо нового газового контракту.

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