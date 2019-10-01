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Факти / Україна

20 ДТП за ранок: у Києві утворилися 7-бальні затори

Багатокілометрові затори в різних районах Києва спостерігаються через численні аварії.

20 ДТП за ранок: у Києві утворилися 7-бальні затори

Затори у Києві станом на 10.00 1 жовтня сягають 7 балів. За даними Google Maps, у столиці сьогодні вранці налічується близько 20 ДТП. Тільки на проспекті Перемоги сталися три аварії.

Правий берег

Машини повільно рухаються біля станцій метро Шулявська, Нивки, Берестейська, Житомирська, Академмістечко.

Затори зафіксовані на проспекті Правди, вулиці Семена Скляренка, вулиці Набережно-Рибальська, вулиці Олени Теліги, вулиці Дегтярівська, вулиці В’ячеслава Чорновола, вулиці Жилянська, вулиці Льва Толстого, вулиці Михайла Грушевського, Набережному шосе, вулиці Велика Васильківська, частково на бульварі Лесі Українки.

Крім того, машини тягнуться на проспекті Валерія Лобановського, вулиці Народного Ополчення, проспекті Леся Курбаса і на Великій окружній дорозі.

Також водії відчувають незручності на Голосіївському проспекті, проспекті Академіка Заболотного, вулиці Васильківська, вулиці Голосіївська.

Читайте: ДТП на парковці в Києві: троє постраждалих і чотири розбитих авто

Лівий берег

Ускладнено рух транспорту на Броварському проспекті, біля станції метро Лівобережна, проспекті Соборності, проспекті Миколи Бажана, Дарницькому шосе, вулиці Бориса Гмирі, вулиці Єлизавети Чавдар, біля станцій метро Бориспільська, Осокорки.

Мости

Затори утворилися на Дарницькому, Південному і Патона.

Як повідомлялося, через проведення марафону у центрі Києва на вихідних перекриють низку вулиць.

Фото: Dreamstime

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