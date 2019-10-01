Офіційний курс долара 1 жовтня зріс на 11 копійок – до 24,19 грн/$1.
Нацбанк України на 1 жовтня встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 24,197474 грн/$1.
Таким чином американська валюта подорожчала на 11 копійок порівняно з 30 вересня, коли курс становив 24,082809 грн/$1.
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У понеділок, 30 вересня, офіційний курс гривні зміцнився на 10 копійок.
Аналітики прогнозують, що у жовтні курс долара впаде нижче 24 грн.
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