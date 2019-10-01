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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Долар повертає позиції: НБУ підвищив курс

Офіційний курс долара 1 жовтня зріс на 11 копійок – до 24,19 грн/$1.

Долари

Нацбанк України на 1 жовтня встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 24,197474 грн/$1.

Таким чином американська валюта подорожчала на 11 копійок порівняно з 30 вересня, коли курс становив 24,082809 грн/$1.

Читайте: Курс валют: аналітики назвали ризики зростання курсу гривні до долара

У понеділок, 30 вересня, офіційний курс гривні зміцнився на 10 копійок.

Аналітики прогнозують, що у жовтні курс долара впаде нижче 24 грн.

Фото: Dreamstime

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