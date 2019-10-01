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Факти / Україна

Формула Штайнмаєра: під Офісом президента зібралися протестувальники

Під Офісом президента проходить акція протесту проти підписання формули Штайнмаєра.

Акція під офісом президента

Організаторами акції протесту проти підписання формули Штайнмаєра можуть бути ВО Свобода, а також Нацкорпус.

На даний момент під Офісом президента зібралися близько 100 протестувальників.

Зараз до місця проведення акції підтягуються люди, співробітники нацгвардії і поліції.

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Біля Офісу президента виступають окремі протестувальники, які закликають відмовитися від формули Штайнмаєра.

Агресивних дій з боку учасників акції наразі не було.

До слова, спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік заявив, що формулу Штайнмаєра закріпили у вигляді листів учасників ТКГ.

Відео: Громадське

Фото: Громадське (Скріншот)

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