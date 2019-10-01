Під Офісом президента проходить акція протесту проти підписання формули Штайнмаєра.
Організаторами акції протесту проти підписання формули Штайнмаєра можуть бути ВО Свобода, а також Нацкорпус.
На даний момент під Офісом президента зібралися близько 100 протестувальників.
Зараз до місця проведення акції підтягуються люди, співробітники нацгвардії і поліції.
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Біля Офісу президента виступають окремі протестувальники, які закликають відмовитися від формули Штайнмаєра.
Агресивних дій з боку учасників акції наразі не було.
До слова, спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік заявив, що формулу Штайнмаєра закріпили у вигляді листів учасників ТКГ.
Відео: Громадське
Фото: Громадське (Скріншот)