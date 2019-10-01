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Факти / Україна

Формулу Штайнмаєра закріплено не в одному документі – Сайдік

Під час зустрічі ТКГ формула Штайнмаєра була закріплена листами учасників, а не єдиним документом.

Формулу Штайнмаєра закріплено не в одному документі – Сайдік

Спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік заявив, що Тристороння контактна група закріпила формулу Штайнмаєра за допомогою листів учасників на його адресу, а не у вигляді єдиного документа.

За його словами, таким чином було підтверджено текст формули Штайнмаєра.

Це було зроблено за рекомендаціями політичних радників нормандської четвірки.

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Сайдік додав, що автори листів поставили свої підписи під ними.

До слова, президент Володимир Зеленський пояснив значення формули Штайнмаєра.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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