Під час зустрічі ТКГ формула Штайнмаєра була закріплена листами учасників, а не єдиним документом.

Спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік заявив, що Тристороння контактна група закріпила формулу Штайнмаєра за допомогою листів учасників на його адресу, а не у вигляді єдиного документа.

За його словами, таким чином було підтверджено текст формули Штайнмаєра.

Це було зроблено за рекомендаціями політичних радників нормандської четвірки.

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Сайдік додав, що автори листів поставили свої підписи під ними.

До слова, президент Володимир Зеленський пояснив значення формули Штайнмаєра.