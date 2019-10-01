PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Коли в Україні ввімкнуть опалення

Опалювальний сезон в Україні розпочнеться, коли середньодобова температура повітря протягом трьох днів становитиме нижче +8°.

опалення

Рішення, коли розпочинати опалювальний сезон, самостійно ухвалюють у кожному регіоні.

Наскільки швидко увімкнуть тепло, залежить від погодних умов, рівня підготовки та погашення заборгованості.

Згідно з законодавством, опалювальний сезон повинен стартувати тоді, коли середньодобова температура повітря впродовж трьох днів становить нижче +8° тепла.

Зазвичай опалювальний сезон в Україні розпочинається 15 жовтня.

Читайте: Ціна газу для населення у вересні знижена на 3,4%

До слова, з метою вчасного початку опалювального сезону в Україні президент Володимир Зеленський доручив профільним відомствам доповісти про стан підготовки не пізніше, ніж 20 вересня.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали про те, що опалювальний сезон у деяких мікрорайонах Києва може зірватися.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Можемо спокійно дивитися на зиму – Гончарук про опалювальний сезон в Україні
Можемо спокійно дивитися на зиму – Гончарук про опалювальний сезон в Україні
отопительный сезон 2019
Хочеться звичайного людського опалювального сезону: меми з соцмереж
Коли в Києві включать опалення – дата
Коли в Києві включать опалення – дата
Опалювальний сезон у деяких мікрорайонах Києва може зірватися – Нафтогаз
Опалювальний сезон у деяких мікрорайонах Києва може зірватися – Нафтогаз
Як домогтися перерахунку за нечесну платіжку
Як домогтися перерахунку за нечесну платіжку
Ціна на тепло та гарячу воду: Мін’юст запустив онлайн-калькулятор
Ціна на тепло та гарячу воду: Мін’юст запустив онлайн-калькулятор
Не вище 1,4 тис. грн за Гкал: Кабмін обмежив тарифи на тепло
Не вище 1,4 тис. грн за Гкал: Кабмін обмежив тарифи на тепло
Кабмін готує зниження тарифів на тепло і гарячу воду на 15-20%
Кабмін готує зниження тарифів на тепло і гарячу воду на 15-20%
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка