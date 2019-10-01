Представники Ради Європи позитивно відгукуються щодо роботи нового Верховного суду, відзначаючи високий рівень професіоналізму та зменшення корупції в Україні.

Новий звіт Ради Європи позитивно оцінює роботу Верховного суду, створеного в Україні у 2017 році. Про це сказано в повному тексті звіту, підготовленому за результатами оцінки судової реформи (2014 – 2018 рр.). На думку експертів, Верховний суд показує хорошу роботу з новим процесуальним законодавством для забезпечення єдності судової практики.

Новий Верховний суд почав свою роботу в грудні 2017 року. Він працює в складі 193 суддів, призначених за результатами відкритого конкурсу, який проводився вперше. На думку експертів Ради Європи, процедура конкурсу є дуже позитивною для забезпечення об’єктивного відбору кандидатів і була схвалена зовнішніми спостерігачами за її прозорість і ретельність.

Експерти також відзначають, що результати судової реформи показують позитивну тенденцію у підвищенні професіоналізму, ефективності та якості правосуддя, а також зменшення корупції.

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Разом з тим, зараз на розгляді парламенту перебуває ініційований президентом Володимиром Зеленським законопроект 1008, який передбачає перезавантаження нового Верховного суду шляхом проведення повторного відбору суддів і скорочення їх кількості в два рази.

У пояснювальній записці до законопроекту немає будь-яких аргументів на користь такого перезавантаження. Представництво ЄС і посольство Канади в Україні негативно оцінили законопроект 1008, зазначивши безпідставність скорочення кількості суддів Верховного суду.

Нагадаємо, Касаційний цивільний суд, що у складі Верховного суду України, дійшов рішення, що можна визначати розмір зарплати у гривні і зазначити її еквівалент у валюті.