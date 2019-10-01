Погодження формули Штайнмаєра для проведення місцевих виборів на Донбасі не є зрадою інтересів України.

Екс-посол України в ЄС Андрій Веселовський вважає, що погодження формули Штайнмаєра є позитивним моментом для нашої держави.

За його словами, вона передбачає проведення місцевих виборів на Донбасі за законами України.

– Законодавство щодо цих виборів ще не прописане, воно може бути прописане значно жорсткіше та акуратніше чинного, то я б сказав, що це не зрада, а перемога, – заявив Веселовський.

Читайте: Погодження формули Штайнмаєра: реакція парламентських фракцій

Він додав, що Україна має отримати повний контроль над кордоном з РФ і відповідне питання порушували іще два роки тому.

Дипломат вважає, що заперечення, які можуть лунати з Росії, вже ні до чого не призведуть.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що формула Штайнмаєра передбачає проведення місцевих виборів на Донбасі згідно Конституції і законодавства України.