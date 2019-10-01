Депутати Верховної Ради IX скликання нещодавно отримали першу зарплатню. Хто і скільки заробив – читайте в матеріалі.

Найбільше за місяць роботи в Раді отримав перший віце-спікер Руслан Стефанчук – 59 300 грн.

Спікер парламенту Дмитро Разумков отримав 50 500 грн зарплатні, а віце-спікер Олена Кондратюк – 49 800 грн.

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Голови фракцій та груп за місяць роботи отримали:

Давид Арахамія (Слуга народу) – 43 800 грн;

Юрій Бойко та Вадим Рабінович (Опозиційна платформа – За життя) – 38 400 і 37 500 грн;

Юлія Тимошенко (Батьківщина) – 37 200 грн;

Артур Герасимов та Ірина Геращенко (Європейська солідарність) – 42 100 і 46 300 грн;

Сергій Рахманін (Голос) – 44 200 грн;

Тарас Батенко та Віктор Бондар (За майбутнє) – 45 200 грн.











Перша зарплата депутатів IX скликання – хто і скільки отримав / 3 фотографии

Серед інших депутатів Святослав Вакарчук заробив 45 200 грн, а п’ятий президент України Петро Порошенко – 42 тис.

До слова, раніше Факти ICTV писали, скільки нардепів Ради IX скликання скористалися службовими авто.