Погода 1 жовтня в Україні переважно буде сухою, дощитиме лише у деяких областях на сході.

У Харківській, Луганській і Донецькій областях 1 жовтня пройдуть дощі. Там вдень очікується 16-18 градусів вище нуля, вночі +12-15°.

На заході країни сухо, вдень стовпчики термометрів покажуть 16-23° вище нуля, вночі 10-13°.

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У південних областях України вдень повітря прогріється до +23°, вночі термометри покажуть +13-16°.

У північній частині країни опадів не прогнозується. Вдень 14-16° тепла, вночі температура опуститься до +11°.

У Києві сьогодні 14-16° вдень, 12-14° вночі.

До речі, раніше Факти ICTV публікували прогноз погоди на тиждень в Україні.