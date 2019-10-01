Парламентські фракції відреагували на погодження формули Штайнмаєра Україною 2 жовтня.

Фракція Голос закликала президента Володимира Зеленського провести закрите засідання Верховної Ради, під час якого він пояснить суть документу, який підписали під час засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську.

– За наявної інформації неможливо зрозуміти: хто і яких домовленостей досяг з країною-агресором, – повідомляють у прес-службі Голосу.

Відверто негативну оцінку формулі Штайнмаєра дали у фракції Європейська солідарність.

Вона також не підтримує підписання зазначених домовленостей і висловлює солідарність з ветеранами війни на Донбасі у зазначеному питанні.

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Фракція Батьківщина вважає, що формула Штайнмаєра загрожує національній безпеці України і є неприпустимою.

– Ми звертаємося до президента з проханням терміново зібрати лідерів парламентських фракцій і детально пояснити, що підписано в Мінську, та на які дії надана згода, – заявила народний депутат Юлія Тимошенко.

У фракції Опозиційна платформа – За життя привітали домовленості, яких досягнули під час засідання ТКГ.

Фракція Слуга народу наразі не відреагувала на погодження формули Штайнмаєра.

До слова, спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік розповів про те, в якому вигляді закріплена формула Штайнмаєра.