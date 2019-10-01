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Факти / Україна / Політика

Рада може розглянути програму дій уряду 4 жовтня – Разумков

Верховна Рада може розглянути програму діяльності уряду під час пленарного засідання 4 жовтня.

Рада може розглянути програму дій уряду 4 жовтня – Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков сподівається, що програму діяльності уряду депутати зможуть розглянути на пленарному засіданні у п’ятницю 4 жовтня.

Під час засідання погоджувальної ради керівників фракцій і груп парламенту він закликав народних депутатів попрацювати над програмою в комітетах.

Читайте: Програма роботи Кабміну: чого планує досягти уряд за п’ять років

До слова, програму діяльності уряду, де зібрані пріоритетні цілі, Кабмін вніс до парламенту 29 вересня.

Кабмін вже схвалив програму дій уряду, здійснив низку кадрових призначень, а також схвалив законопроекти щодо видобутку бурштину та легалізації грального бізнесу в Україні.

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