Верховна Рада може розглянути програму діяльності уряду під час пленарного засідання 4 жовтня.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков сподівається, що програму діяльності уряду депутати зможуть розглянути на пленарному засіданні у п’ятницю 4 жовтня.

Під час засідання погоджувальної ради керівників фракцій і груп парламенту він закликав народних депутатів попрацювати над програмою в комітетах.

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До слова, програму діяльності уряду, де зібрані пріоритетні цілі, Кабмін вніс до парламенту 29 вересня.

Кабмін вже схвалив програму дій уряду, здійснив низку кадрових призначень, а також схвалив законопроекти щодо видобутку бурштину та легалізації грального бізнесу в Україні.