Голлівудський актор Том Круз прилетів до Києва і зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Увечері 30 вересня президент України Володимир Зеленський зустрівся з Томом Крузом, який прилетів до Києва, щоб подивитися українські локації для зйомок одного зі своїх нових кінопроектів.

Актор прибув в Україну на запрошення Зеленського.

Під час зустрічі президент розповів Крузу про свій досвід роботи в кіно.

Також глава держави зазначив, що нещодавно парламент ухвалив закон про компенсації іноземним виробникам, які знімають фільми в Україні.

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За його словами, це сприятиме активному розвитку кіноіндустрії і дасть поштовх міжнародному копродакшну.

Зеленський переконаний, що закон зробить Україну інвестиційно привабливою для великих світових кіновиробників.







Том Круз у Києві зустрівся з Зеленським / 2 фотографии

Нагадаємо, 30 вересня на станції метро на Золоті ворота в Києві помітили Тома Круза.