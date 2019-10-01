Як стати наставником для дитини з інтернату та які переваги такої програми – у матеріалі Фактів ICTV.

В Україні вже кілька років працює програма наставництва для дітей з інтернатів та дитбудинків.

Наприклад, речниця президента Україна Юлія Мендаль є наставником для 12-річної Марії.

Офіційно наставницею для осиротілої Маші Юля стала на початку літа. І тепер дівчинка з дорослою подругою може навіть полишати заклад і гуляти, як усі діти, що живуть у родинах.

– В нас понад 100 тис. дітей, які перебувають у таких закладах. Коли ми говоримо, що це дитина із закладу, то ми маємо усвідомлювати: близько 50 відсотків таких дітей потрапляє в тюрму, стає наркоманами або іде на панель. І це відбувається винятково через те, що немає поруч того, хто міг би пояснити елементарні речі, – зазначає Юлія Мендаль.

Їй довелося два роки долати всі перевірки в соцслужбах, пройти спеціальні курси, а потім чекати на дитину. Її обирають не самі наставники, а психологи за тими анкетами, які писали діти.

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– Це не усиновлення, це не опіка. Тут важливо сказати що немає якоїсь повинності. Ви не повинні забезпечувати дитину матеріально, у вас немає обов’язку закуповувати одяг, годувати, забезпечувати відпочинок, купувати подарунки – ні. Це можливість допомогти комусь одному самореалізуватися, – зазначає Мендаль.

Раніше Факти ICTV писали, які умови в інтернатах та куди йдуть гроші.