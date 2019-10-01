Починати ранок зі склянки води з медом – дуже корисно. Це заряджає організм і додає енергії. Та обирати мед слід ретельно, оскільки дуже легко можна потрапити на підробку. Не завжди на етикетці банки з медом може бути те, що всередині.

Зараз на ринках мед на всі смаки, найбільше квіткового та різнотрав’я. А от найтемніший за кольором, гречаний, нині в дефіциті.

Меду з акації хоч і вдосталь, але він подорожчав через складність збору. Загалом же ціни на ринках стартують від 60 до 150 грн за літр, найдорожчий мед у сотах.

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В 2018 році Україна була в трійці найбільших експортерів меду. Та цьогоріч з третього місця нас витісняє В’єтнам, на світових агроринках розгорнулася справжня торговельна війна.

Найдорожчий мед у світі виробляє Нова Зеландія з квіток рослини манука, він коштує майже 100 євро за літр. Екзотична рослина цвіте тільки там і має потужну антибактеріальну речовину.

Але виявляється, мед може мати не тільки поживні складові, а й навпаки – ті, що шкодять. Наприклад, антибіотики, якими лікують хворих бджіл. Щоб бути впевненим у тому, що купуєш, пасічники радять не лінуватися і з’їздити подивитися на вулики, де він збирався.

Є ще один спосіб перевірки меду. Наприклад, продукт з акації залишатиметься рідким майже пів року, соняшниковий навпаки – кристалізується вже за 2 тижні. Тож якщо вам запропонують зараз його в рідкому вигляді, скоріш за все мед розтопили.

Також мед можна перевірити і в домашніх умовах. Треба, наприклад, його розчинити у воді. Якщо осад випадає значить або сироп додали, або є інші домішки.

Якщо ж додати до розчину ще 20 крапель спирту, то це допоможе з’ясувати чи додавали крохмаль. Ще один спосіб перевірки – додати до розчиненого в воді меду звичайний йод. Якщо мед справжній, то його колір залишиться жовтим.

Чи додавали кислоту для загустіння, перевірити допоможе звичайна сода.

Якщо ж ви придбали справді якісний і свіжий мед, то він має надпотужні цілющі властивості. Лікує застуди, хвороби шлунку та дихальних шляхів.

Мед у поєднанні з водоростями та ефірними оліями лікує хвороби шкіри. А ванни з медом і гірчицею, можна робити і вдома, вони допоможуть привести до ладу нервову систему.

Хтось використовує мед для ванни, хтось до чаю. Але поквапитись треба і тим, і іншим – купувати мед варто зараз, коли його тільки зібрали. Корисних речовин нині у ньому найбільше.

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