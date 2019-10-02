У кулуарах Верховної Ради голова фракції Слуга народу Давид Арахамія пояснив причини узгодження формули Штайнмаєра.

Давид Арахамія запевняє, що у цьому рішенні немає жодного натяку на капітуляцію чи здачу інтересів України.

– Зараз я можу гарантувати – все нормально. Це просто технічний крок для того, щоб перейти в нормандський формат, бо зараз ми перебуваємо у мінському форматі, – пояснив Арахамія.

Він додав, що наразі немає закону, але коли він ухвалюватиметься, то у суспільства буде дуже багато можливостей висловитися.

Читайте: Перепони усунені: Зеленський анонсував зустріч у нормандському форматі

Нагадаємо, 1 жовтня Україна погодила формулу Штайнмаєра.

За словами президента Володимира Зеленського, її імплементують в закон про особливий статус Донецької та Луганської областей.