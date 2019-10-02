Більше 50% опитаних українців вважають, що врегульовувати питання окупованого Донбасу потрібно невоєнними заходами, стільки ж не визначилися щодо формули Штайнмаєра.

Дві третини опитаних під час дослідження Соціологічної групи Рейтинг не змогли дати оцінку щодо врегулювання конфлікту на Донбасі за допомогою формули Штайнмаєра.

Крім того, 23% респондентів вважають, що зазначену формулу не варто використовувати, а 18% – підтримали її.

Більше 50% опитаних виступають за вирішення конфлікту на Донбасі невоєнним шляхом, а 23% хотіли б побачити продовження військових дій до повного відновлення української влади у регіоні.

Також українці підтримують ідею введення миротворців ООН на окуповані території Донбасу, але без включення російського контингенту. За висловилися 55% респондентів, а 26% опитаних були проти.

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Негативно ставляться до введення миротворців ООН з російським контингентом. Проти цього – 61% респондентів, а підтримують ідею лише 17% опитаних.

Також не хочуть бачити українці і амністії учасників незаконних збройних формувань “ЛНР” і “ДНР”. Проти цього виступили 48% опитаних.

Опитування у формі особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face) провела Соціологічна група Рейтинг у період з 21 до 25 вересня 2019 року серед населення України від 18 років і старше.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність 2 тис. респондентів. Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%.

До слова, Богдан Яременко вважає, що наразі рано готувати новий законопроект про особливий статус Донбасу.