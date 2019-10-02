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Факти / Україна

Більше 50% українців важко оцінити формулу Штайнмаєра – опитування

Більше 50% опитаних українців вважають, що врегульовувати питання окупованого Донбасу потрібно невоєнними заходами, стільки ж не визначилися щодо формули Штайнмаєра.

ООС Донбас

Дві третини опитаних під час дослідження Соціологічної групи Рейтинг не змогли дати оцінку щодо врегулювання конфлікту на Донбасі за допомогою формули Штайнмаєра.

Крім того, 23% респондентів вважають, що зазначену формулу не варто використовувати, а 18% – підтримали її.

Більше 50% опитаних виступають за вирішення конфлікту на Донбасі невоєнним шляхом, а 23% хотіли б побачити продовження військових дій до повного відновлення української влади у регіоні.

Також українці підтримують ідею введення миротворців ООН на окуповані території Донбасу, але без включення російського контингенту. За висловилися 55% респондентів, а 26% опитаних були проти.

Читайте: Вибори на Донбасі за законами України – Зеленський пояснив формулу Штайнмаєра

Негативно ставляться до введення миротворців ООН з російським контингентом. Проти цього – 61% респондентів, а підтримують ідею лише 17% опитаних.

Також не хочуть бачити українці і амністії учасників незаконних збройних формувань “ЛНР” і “ДНР”. Проти цього виступили 48% опитаних.

Опитування у формі особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face) провела Соціологічна група Рейтинг у період з 21 до 25 вересня 2019 року серед населення України від 18 років і старше.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність 2 тис. респондентів. Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%.

До слова, Богдан Яременко вважає, що наразі рано готувати новий законопроект про особливий статус Донбасу.

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