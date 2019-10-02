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Факти / Україна

Через формулу Штайнмаєра на Майдані Незалежності збираються протестувальники

На Майдан Незалежності почали сходитися люди, які виступають проти ухвалення формули Штайнмаєра.

Протест на Майдані

Наразі на Майдані Незалежності знаходиться кілька сотень протестувальників.

Учасники акції протесту на Майдані виступають проти того, щоб Україна погоджувалася на формулу Штайнмаєра.

До протесту приєднався і народний депутат Ахтем Чийгоз.

– Люди самі виходять, я теж сам прийшов, тому що боротися за Крим неможливо без сильної, стійкої, впевненої України, – сказав нардеп.

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Деякі протестувальники тримають в руках прапор України, також натовп іноді викрикує Ганьба.

  • Протести на Майдані
  • Протести на Майдані
  • Протести на Майдані
  • Протести на Майдані
Через формулу Штайнмаєра на Майдані Незалежності збираються протестувальники / 2 фотографии

Раніше на акцію протесту проти формули Штайнмаєра зібралися під Офісом президента.

Фото: Олександр Аргат

Джерело: Укрінформ

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