PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Дві фракції вимагають запросити в Раду очільників МЗС і Генштабу

Фракції Голос та Європейська солідарність виступили з проханням запросити до парламенту міністра закордонних справ України Вадима Пристайка та начальника Генерального штабу Руслана Хомчака.

Дві фракції вимагають запросити в Раду очільників МЗС і Генштабу

Фракції Голос та Європейська солідарність просять запросити голову МЗС Вадима Пристайка та начальника Генштабу Руслана Хомчака на вечірнє пленарне засідання.

– Ми вимагаємо сьогодні о 16.00 прийти в Раду міністра закордонних справ Пристайка та керівника Генштабу Хомчака з тим, щоб озвучити позицію відповідних органів влади щодо конкретних дій, які відбуваються на сході України, – заявив голова фракції Голос Сергій.

Читайте: Засідання Верховної Ради 2 жовтня (ОНЛАЙН)

Також він додав, що під час перерви фракції узгоджували спільну пропозицію до президента України.

– Безпосередньо донести депутатському корпусу та громадськості свої позиції щодо подальшої деокупацію та реінтеграції тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, – заявив він.

У свою чергу спікер Верховної Ради Дмитро Разумков пообіцяв передати прохання.

Нагадаємо, 1 жовтня Україна погодила формулу Штайнмаєра.

За словами президента Володимира Зеленського, її імплементують в закон про особливий статус Донецької та Луганської областей.

Фото: УНІАН

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Володимир Зеленський
Червоні лінії у нормандському форматі: на що не піде Зеленський
Нардепи ухвалили законопроект про звільнення членів Нацради
Нардепи ухвалили законопроект про звільнення членів Нацради
Засідання Ради 3 жовтня: порядок денний
Засідання Ради 3 жовтня: порядок денний
Яременко: Формулу Штайнмаєра в Мінську не підписували
Яременко: Формулу Штайнмаєра в Мінську не підписували
Арахамія пояснив, для чого узгодили формулу Штайнмаєра
Арахамія пояснив, для чого узгодили формулу Штайнмаєра
Зеленський пояснив керівникам фракцій Ради позицію щодо формули Штайнмаєра
Зеленський пояснив керівникам фракцій Ради позицію щодо формули Штайнмаєра
Повний список депутатів Верховної Ради ІХ скликання
Повний список депутатів Верховної Ради ІХ скликання
Засідання Ради 2 жовтня: порядок денний
Засідання Ради 2 жовтня: порядок денний
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка