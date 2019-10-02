Фракції Голос та Європейська солідарність виступили з проханням запросити до парламенту міністра закордонних справ України Вадима Пристайка та начальника Генерального штабу Руслана Хомчака.

Фракції Голос та Європейська солідарність просять запросити голову МЗС Вадима Пристайка та начальника Генштабу Руслана Хомчака на вечірнє пленарне засідання.

– Ми вимагаємо сьогодні о 16.00 прийти в Раду міністра закордонних справ Пристайка та керівника Генштабу Хомчака з тим, щоб озвучити позицію відповідних органів влади щодо конкретних дій, які відбуваються на сході України, – заявив голова фракції Голос Сергій.

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Також він додав, що під час перерви фракції узгоджували спільну пропозицію до президента України.

– Безпосередньо донести депутатському корпусу та громадськості свої позиції щодо подальшої деокупацію та реінтеграції тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, – заявив він.

У свою чергу спікер Верховної Ради Дмитро Разумков пообіцяв передати прохання.

Нагадаємо, 1 жовтня Україна погодила формулу Штайнмаєра.

За словами президента Володимира Зеленського, її імплементують в закон про особливий статус Донецької та Луганської областей.