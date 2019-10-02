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Факти / Україна

Формула Штайнмаєра: росЗМІ опублікували листи, підписані в Мінську (ДОКУМЕНТ)

Опубліковані листи, підписані представниками України, РФ і бойовиків “ЛДНР” з формулюваннями, узгодженими радниками нормандської четвірки в Мінську.

Формула Штайнмаєра: росЗМІ опублікували листи, підписані в Мінську (ДОКУМЕНТ)

Російська газета Комерсант опублікувала листи від представників України, РФ і бойовиків “ЛДНР” з формулюваннями, узгодженими радниками нормандської четвірки.

У листах йдеться, що сторони ухвалюють текст, узгоджений дипломатичними радниками очільників держав та урядів України, ФРН, Франції та РФ ще 1 вересня 2019 року, за яким формула Штайнмаєра повинна бути імплементована в українське законодавство.

Читайте: Зеленський пояснив керівникам фракцій Ради позицію щодо формули Штайнмаєра

Лист від України підписав другий президент і представник країни в ТКГ Леонід Кучма.

  • формула Штайнмайера
  • формула Штайнмайера
  • формула Штайнмайера
  • формула Штайнмайера
  • формула Штайнмайера
  • формула Штайнмайера
  • формула Штайнмайера
  • формула Штайнмайера
  • формула Штайнмайера
  • формула Штайнмайера
Формула Штайнмаєра: росЗМІ опублікували листи, підписані в Мінську (ДОКУМЕНТ) / 5 фотографий

Нагадаємо, 1 жовтня у Мінську Україна узгодила формулу Штайнмаєра.

Головне з брифінгу Володимира Зеленського, який стосувався розведення військ на Донбасі, узгодженої формули та зустрічі у нормандському форматі, зібрали Факти ICTV.

Джерело: Коммерсант

Фото: КоммерсантDreamstime.com

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