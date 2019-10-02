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Факти / Україна

ГПУ розслідує факти видачі українцям угорських та російських паспортів

Головна військова прокуратура Генпрокуратури займається розслідуванням справи щодо масової видачі угорських, румунських, польських та російських паспортів жителям західних і східних областей України.

ГПУ розслідує факти видачі українцям угорських та російських паспортів

Печерський райсуд Києва рішенням від 26 вересня надав військовій прокуратурі доступ до секретних документів РНБО, в яких містяться відомості про масове видання паспортів громадян Угорщини, Румунії, Польщі та РФ жителям західних регіонів України та тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.

Йдеться про рішення та стенограмах засідань РНБО із зазначених питань.

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Головна військова прокуратура здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні від 3 червня 2019 року, яке проводиться Головним слідчим управлінням СБУ за ч.1 ст.14 (готування до злочину), ч.2 ст.110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) ККУ.

Нагадаємо, у Євросоюзі розробляють єдині рекомендації щодо ідентифікації та можливого невизнання паспортів РФ, виданих мешканцям окремих районів Донецької та Луганської областей України, підконтрольних проросійським бойовикам.

ДжерелоЄдиний державний реєстр судових рішень

Фото: Dreamstime

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