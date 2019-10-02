Кабінет міністрів України схвалив низку кадрових рішень.

Під час засідання 2 жовтня Кабмін схвалив низку кадрових рішень.

Першим заступником міністра культури, молоді та спорту призначено Анатолія Максимчука. Ірину Подоляк та Володимира Шуміліна призначено заступниками міністра.

У Міністерстві оборони призначено двох заступників міністра – Олексія Марценюка та Аліну Фролову.

Низку посадовців звільнили з посад. Так, Миколу Кузьо звільнили з посади заступника міністра екології та природних ресурсів з питань європейської інтеграції. Марину Лазебну звільнили з посади голови Державної соціальної служби.

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Відбулося два звільнення у Державному агентстві з питань кіно: Сергія Неретіна звільнили з посади першого заступника голови та Сергія Недзельського – з посади заступника голови.

Окрім цього, прийнято рішення про тимчасове покладення виконання обов’язків голови Державного агентства автомобільних доріг України на Олега Федоренка та голови Державного агентства України з питань кіно – на Юлію Шевчук.

До речі, Кабмін дав розпорядження поліції не штрафувати власників нерозмитнених автомобілів.