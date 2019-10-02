В Євросоюзі вважають узгодження так званої формули Штайнмаєра важливим кроком до повного виконання Мінських домовленостей.

Прес-секретар верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Могеріні Майя Косьянчич прокоментувала результати засідання Тристоронньої контактної групи та підписання листа зі згодою України імплементувати формулу Штайнмаєра.

– Це крок, який, можна сподіватися, може привести до подальших зусиль щодо повного виконання Мінських угод усіма сторонами, – зазначила вона.

На її думку, це свого роду ключ до досягнення мирного вирішення конфлікту на Донбасі.

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– Євросоюз незмінно підтримує роботу в нормандському форматі, Тристоронньої контактної групи та ОБСЄ в їх зусиллях щодо сприяння виконання Мінських угод, – підкреслила Косьянчич.

Нагадаємо, 1 жовтня Україна погодила формулу Штайнмаєра. За словами президента Володимира Зеленського, її імплементують в закон про особливий статус Донецької та Луганської областей.