Наступне засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Сході України відбудеться 15 жовтня.

У Мінську на наступне засідання 15 жовтня збереться ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це повідомив під час попереднього засідання 1 жовтня спецпредставник ОБСЄ в групі Мартін Сайдік.

Він також заявив, що Тристороння контактна група закріпила формулу Штайнмаєра за допомогою листів учасників на його адресу, а не у вигляді єдиного документа.

За його словами, таким чином було підтверджено її текст.

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До слова, 1 жовтня під час засідання Тристоронньої контактної групи було узгоджено формулу Штайнмаєра.

Президент Володимир Зеленський пояснив, що її імплементують в закон про особливий статус Донецької та Луганської областей, а місцеві вибори на Донбасі будуть проведені тільки згідно із законодавством України.

Джерело: БЕЛТА