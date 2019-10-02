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Факти / Україна

Під час нападу на училище у Фінляндії загинула українка – ЗМІ

Під час нападу на училище у фінському місті Куопіо загинула жінка українського походження.

Під час нападу на училище у Фінляндії загинула українка – ЗМІ

У результаті різанини у фінському училищі Savon ammattiopisto жертвою стала молода жінка українського походження.

Вона мешкала місті Куопіо разом зі своїм цивільним чоловіком.

Інформацію про смерть українки підтверджують два різних джерела, хоча поліція поки не публікувала жодної інформації про особу жертви.

Читайте: На вокзалі в Німеччині чоловік з ножем напав на людей

Нагадаємо, напад на училище у Фінляндії стався 1 жовтня. У результаті злочину якого загинула одна людина, десять осіб, зокрема нападник, отримали поранення.

Джерело: yle.fi

Фото: yle.fi

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