Під час нападу на училище у фінському місті Куопіо загинула жінка українського походження.
У результаті різанини у фінському училищі Savon ammattiopisto жертвою стала молода жінка українського походження.
Вона мешкала місті Куопіо разом зі своїм цивільним чоловіком.
Інформацію про смерть українки підтверджують два різних джерела, хоча поліція поки не публікувала жодної інформації про особу жертви.
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Нагадаємо, напад на училище у Фінляндії стався 1 жовтня. У результаті злочину якого загинула одна людина, десять осіб, зокрема нападник, отримали поранення.
Джерело: yle.fi
Фото: yle.fi
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