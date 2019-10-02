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Факти / Україна

Погода в Україні на 2 жовтня (КАРТА)

Сьогодні в Україні очікується суха погода без опадів.

Погода в Україні на 2 жовтня (КАРТА)

2 жовтня в Україну повернеться спекотна погода.

Вночі варто очікувати 5-10° тепла, а на крайньому півдні країни – до 13°. Вдень повітря прогріється до 18-23° із позначкою плюс.

На Закарпатті і Прикарпатті температура підніметься до 26° тепла.

Вітер південний, 7-12 м/с, в Карпатах можливі пориви до 15-20 м/с.

Читайте: Дощі та потепління до +25: прогноз погоди на тиждень в Україні (КАРТА)

У Києві сьогодні без опадів.

Вночі стовпчики термометрів покажуть 8-10° тепла, вдень – 20-22°.

До слова, Факти ICTV публікували прогноз погоди на осінь 2019 року в Україні.

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