Питання федералізації час від часу піднімається в Україні, коли планується черговий раунд переговорів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Що таке федералізація простими словами – у нашому матеріалі.

Федералізація (від латинського foederatio – об’єднання, союз) – це об’єднання раніше відокремлених одиниць (штатів, регіонів) на засадах відносної автономності.

Вона передбачає елементи державності у регіонів: місцевих парламентів, урядів, судової системи та навіть ведення зовнішньополітичної діяльності.

Згідно з Конституцією, Україна є унітарною державою, тому й немає жодних підстав для надання регіонам якихось державних функцій.

Федералізаці за своєю суттю неоднозначна, бо часто цим поняттям прикриваються, маючи на увазі справжній сепаратизм.

Саме федералізації України прагне Кремль, аби мати важелі впливу на владні органи на Донбасі. Кінцева мета Росії – розкол та розпад країни.

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Проте не треба плутати федералізацію з децентралізацією, яка означає передання повноважень від центру до регіонів, зокрема посилення їх бюджетної відповідальності через запровадження власних податків та права розпоряджатися ними.

Нагадаємо, 1 жовтня Україна погодила формулу Штайнмаєра. За словами президента Володимира Зеленського, її імплементують в закон про особливий статус Донецької та Луганської областей.